Великий Новгород, , 09:32 — REGNUM В Шимпер Новгородской области на организатора питания в общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева, где отравились несколько десятков детей и взрослых, возбудили уголовное дело. Об этом 22 сентября сообщили в региональном управлении СКР

Напомним, в начале сентября в школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева Шимска произошло массовое отравление детей и работников столовой. Из 131 человека сегодня на больничном продолжают находиться 48 отравившихся.

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, на юридическое лицо, организующее школьное питание и должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. По поручению губернатора созданы комиссии, которые до конца сентября проверят качество питания в образовательных организациях, работающие с данным юридическим лицом в Великом Новгороде и Солецком районе.

В свою очередь в СУ СКР по Новгородской области, по результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания в данной школе, в период с 1 по 8 сентября допустила ряд нарушений из-за чего и отравились дети.

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания детей», — уточнили в ведомстве.

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