Ташкент, , 09:26 — REGNUM Начальник управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Чиракчинского района Кашкадарьинской области Узбекистана получил девять лет тюрьмы, сообщает издание «Подробно.uz».

Суд приговорил еще четырех сотрудников районного ОВД. Оперативный уполномоченный уголовно-розыскной группы получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, инспектор профилактики Ш.Р. — шесть лет, оперуполномоченный — четыре года и инспектор профилактики А. Т. — пять лет и шесть месяцев.

Обвинение составлено по пять статьям уголовного кодекса, в том числе примнение пыток, укрытие преступления, незаконное задержание, должностной подлог, нанесение тяжкого телесного повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сотрудники ОВД Чиракчинского района Кашкадарьинской области избили 32-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в краже скота. После допроса мужчина скончался в отделении районного ОВД.

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