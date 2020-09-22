Кейптаун, , 09:29 — REGNUM Около 500 учеников были отправлены на карантин после вспышки коронавируса в школе в Восточно-Капской провинции ЮАР. Об этом передает ВВС Swahili.

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По данным журналистов, в общей сложности 98 учеников заразились вирусом в средней школе города Бургерсдорп, и официальные лица опасаются, что вирус, возможно, уже распространился более широко в общине.

Власти полагают, что вспышка началась, когда два школьника, у которых был положительный результат теста на наличие коронавируса, не сообщили об этом в школе.

В администрации провинции среди причин вспышки назвали отказ населения от ношения масок и соблюдения социальной дистанции.