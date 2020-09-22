Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле (Свердловская область) не получил региональные квоты на проведение операций. Об этом заявил замгендиректора госпиталя Михаил Лавров.

Ранее центру выделялись квоты, благодаря которым врачи могли проводить операции — в частности, по протезированию суставов.

«Тысяча пациентов, которые стоят сейчас у нас в очереди на операции, не могут получить помощь», — сообщил Лавров порталу «Е1».

Госпиталь не раз был на грани закрытия, ситуация осложнилась после смерти основателя госпиталя, мецената Владислава Тетюхина. Он вложил в его создание собственные деньги. В итоге был создан современный медицинский центр, где проводят полный цикл взаимодействия с пациентом — от диагностики и оперирования до реабилитации. И всё это — с использованием передовых медицинских технологий. Госпиталь получал признание отечественных и зарубежных врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле организовали музей в честь покойного мецената.

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