Нальчик, , 09:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии снова открылся для приема больных с диагнозом COVID-19 госпиталь особо опасных инфекций, который развернут на базе центральной районной больницы в городе Чегеме, сообщили 22 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Медучреждение может принимать одновременно до 100 пациентов с коронавирусом. Для их лечения создана кислородная подводка. Ею обеспечены 40 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Кабардино-Балкарии возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций в городе Прохладный, развернутый на базе Центральной районной больницы. Еще раньше снова запустили госпиталь особо опасных инфекций на базе «Межрайонной многопрофильной больницы» в селе Анзорей.

Ситуация с коронавирусом в республике в последние недели ухудшается. Ежедневный прирост заболевших превышает 40 человек.

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