Саратов, , 09:45 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 22 сентября коронавирус подтвержден у 14 647 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 105 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9711 человек, за сутки — 20 пациентов. Всего скончались 93 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 44 человека из числа контактных, в 58 случаях — заражение из неустановленных источников, три случая — завозные. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 36 человек, шестеро несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 430 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области до 5 октября продлили ограничительные меры по коронавирусу по предписанию главного санитарного врача области Ольги Кожановой.

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