Троицк, Челябинская область, , 09:13 — REGNUM В Троицке Челябинской области проигравший очередные выборы депутат горсобрания решил отключить колонку с водой. Об этом пишут СМИ.

Он выдвигался от «Единой России» по округу № 19, но на выборах 13 сентября потерпел поражение. После этого, как пишет издание Znak, колонка была отключена от электричества. Отметим, что она существует уже много лет. Но депутат в своё время провёл к ней электричество, модернизировал. После его проигрыша колонка была обесточена. При этом набирать воду механическим способом, как это было раньше, оказалось уже невозможно.

В администрации Троицка изданию Daily Storm подтвердили: произошедшее действительно имело место. При этом отметили, что в многоквартирные дома уже давно проведено центральное водоснабжение, так что население не останется без воды.

Что касается дальнейшей судьбы колонки, то в мэрии подчеркнули, что она не значится на балансе муниципалитета.