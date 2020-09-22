Монровия, , 09:13 — REGNUM Лауреатка Нобелевской премии мира из Либерии и активистка движения «За мир» Лейма Роберта Гбови в понедельник, 21 сентября, начала кампанию против насилия, связанного с предстоящими в стране выборами. Об этом сообщает ВВС Nуwsday.

В кампании примут участие сотни молодых людей, которые станут послами мира, сказала Гбови в интервью ведущему программы ВВС Newsday.

«Эти молодые люди будут нести послание мира на улицы, в общины, в церкви, где они будут сидеть со своими коллегами и говорить о том влиянии, которое насилие или участие в нем окажет на их будущее», — сказала она.

В декабре в Либерии запланированы промежуточные выборы в Сенат, сообщили репортеры.

Гбови призвала молодежь не брать денег от соперничающих политиков за пропаганду насилия.

«Мы определенно должны отойти от печально известных $20, потому что $20 привели к беде много для наших молодых людей, которые должны были быть врачами, юристами, учеными, а сегодня они ходят по улицам Монровии и других частей Либерии с ампутированными ногами или руками. Вот что мы хотим напомнить этим молодым людям», — сказала она, имея в виду гражданскую войну в Либерии в 1989 — 1996 гг.

Кампания также будет стимулировать избирателей задавать вопросы тем, кто баллотируется на выборные должности.