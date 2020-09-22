Омск, , 09:06 — REGNUM Все объекты социальной сферы и жилой фонд Омска готовы к началу отопительного сезона. Согласно распоряжению, подписанному мэром Оксаной Фадиной, он начинается сегодня, 22 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Ведётся постоянный мониторинг колебаний температуры наружного воздуха, — подчеркнули в мэрии. — На этой неделе синоптиками дан прогноз по снижению температуры, поэтому на оперативном штабе принято решение о запуске тепла в городе с 22 сентября».

В горадминистрации уточнили, что подача тепла будет осуществляться в традиционной последовательности: сначала в социальные учреждения, а затем в жилые дома и другие объекты.