Пекин, , 09:05 — REGNUM Предложение и спрос на свинину в Китае в четвертом квартале должны стать более сбалансированными, поскольку производство свинины в стране продолжает приходить в норму, сообщает агентство Синьхуа.

В августе популяция свиней в Китае продолжало расти седьмой месяц подряд, увеличившись на 31,3% в годовом исчислении. Запасы свиноматок увеличивались в течение 11 месяцев подряд, что на 37% больше, чем годом ранее, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Около 2030 новых свиноферм был запущено в эксплуатацию по всей стране за прошедший месяц, а общее их число достигло 11 123 в этом году, сообщили в министерстве. В связи с улучшением поставок, цены на свинину стабилизировались с августа.

При этом, поставки продолжат расти, а цены на свинину — падать в четвертом квартале относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили в министерстве. Напомним, что цену на свинину взлетели вверх в Китае в связи с африканской чумой свиней.