Барнаул, , 09:04 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Алтайского края Виктора Томенко показал положительный результат и поэтому с 22 сентября он перешел на дистанционную работу. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в связи с этим глава края с 22 сентября находится на домашнем амбулаторном лечении и его обязанности по руководству делами региона организованы в дистанционном режиме.

При этом указывается, что все мероприятия с личным участием Виктора Томенко в течение ближайших 10−14 дней отменены.

«Комментируя ситуацию, Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время общее число выявленных на территории Алтайского края подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 13 060.