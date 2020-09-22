Ставрополь, , 09:06 — REGNUM Почти 505 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 22 сентября. К настоящему времени в регионе зарегистрировано 14 тыс. 914 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Накануне на Ставрополье выявили 145 носителей COVID-19, что стало самым высоким суточным приростом в регионе в период с середины июля. При этом в течение четырех из последних пяти дней этот показатель не опускался ниже 140.

За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 130 пациентов с коронавирусом, а всего с начала пандемии в крае болезнь победили 10 тыс. 437 человек. Накануне в регионе умерли трое носителей инфекции, тем самым общее число жертв COVID-19 в крае достигло 297.