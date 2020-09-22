Пекин, , 08:57 — REGNUM Около 90% китайских учащихся вернулись в начальные и средние школы, а также университеты по всей стране, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве образования КНР, в настоящее время на учебу вышли уже 242 млн учащихся указанных выше учебных заведений. При этом, многие первоклассники и поступившие на первый курс вузов страны по-прежнему ожидают возможности начать учиться.

Данный шаг был предпринят для того, чтобы минимизировать опасность COVID-19, сообщила пресс-секретарь министерства Сюй Мэй. Школьное обучение возвращается на оральные рельсы поступательно и всесторонне, добавила Сюй, отметив, что система образования сейчас проходит серьезную проверку.