Ставрополь, , 08:48 — REGNUM Восемь педагогов отправились работать в сельские школы Ставропольского края в новом учебном году по программе «Земский учитель». Каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в управлении по информполитике правительства региона.

В этом году программа «Земский учитель» впервые стартовала в ряде регионов России, в том числе на Ставрополье. Она призвана решить проблему нехватки педагогов в школах сёл и малых городов с населением до 50 тыс. человек. Участники программы в качестве компенсации получают по 1 млн рублей, при этом они должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

На Ставрополье среди претендентов на участие в программе был проведен конкурсный отбор, победителями которого стали восемь педагогов. Среди них учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранных языков, математики, химии не только из Ставропольского края, но и Карачаево-Черкесии, Белгородской и Воронежской областей. Самому молодому из них 25 лет.