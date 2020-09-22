Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Рост темпов распространения коронавируса в Грузии и других странах мира вызван тем, что у людей из-за долгого нахождения дома ослаб иммунитет. Об этом 21 сентября на телеканале «Палитраньюс» сказал участник комиссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от Грузии Заза Церетели.

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"Причина же в том, что мы вначале закрылись, и мир, и Грузия. А когда закрываешься, и весь мир сидит дома, это означает, что иммунный слой очень слаб. Как только эти люди вышли из дома, произошло распространение», — сказал Церетели.

Он также отметил, что в Грузии слабое первичное звено, по этой причине в стране госпитализируют всех, кто заразился коронавирусом, хотя это нужно делать только в тяжелых случаях. По словам Церетели, когда начнется сезон гриппа, нагрузка на систему здравоохранения вырастет, так как его симптомы схожи с COVID-19, и придется выяснять, кто чем болен.

Напомним, в Грузии с начала сентября резко выросли темпы распространения коронавируса. Если в августе пиковые показатели по числу выявленных случаев заражения доходили до 25, то теперь этот показатель приблизился к 200.

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