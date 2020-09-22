Москва, , 08:39 — REGNUM Дешевле всего совершить перелёт на самолёте в октябре смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. По данным аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, именно из этих городов доступны самые бюджетные перелёты.

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Так, всего за 1 тысячу рублей из российской столицы можно улететь в Калугу и Воронеж, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса. Недорого обойдётся и путешествие из Северной столицы в Москву (1,2 тыс. рулей), Ярославль (1,5 тыс. рублей). За 2 тысячи рублей можно совершить авиапутешествие в целый ряд городов — Киров, Калининград, Казань, Курган, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, а также Элисту, Чебоксары и Уфу.

Из Сочи самым бюджетным стал перелёт в Москву — билет стоит 1,6 тыс. рублей. В 1,8 тыс. рублей обойдётся перелёт в Ростов-на-Дону, 1,9 тыс. рублей — в Ставрополь и Краснодар.

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Самым недорогим оказалось авиапутешествие из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — на билет придётся потратить 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года самыми дешёвыми авианаправлениями для путешествий стали: из Москвы в Калугу (750 рублей), из Тюмени в Омск (880 рублей) и из Нягани в Белоярский (890 рублей).