Стокгольм, , 08:53 — REGNUM Многие шведские рестораны и кафе нарушают ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции в обществе. Так, каждый третий ресторан в Стокгольме и Гётеборге получил уведомление от надзорных органов о наличии длинных очередей. Об этом 21 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Я считаю, что на это стоит обращать внимание, потому что мы работали над проведением этих проверок, и в принципе правила действуют с конца марта, а мы уже провели 2 тысячи таких проверок. И если смотреть на последние контрольные визиты, то чуть больше трети все еще заканчиваются выпиской уведомлений. Так что нет, я не думаю, что все идет в правильном направлении», — заявил Питер Броденмарк, глава Департамента окружающей среды Стокгольма.

На данный момент за несоблюдение карантинных ограничений владельцам столичных ресторанов и кафе, где существует возможность купить алкоголь, выписано порядка 600 уведомлений. Из 900 проверок, проведенных в Гётеборге, недостатки были обнаружены в работе 300 заведений.