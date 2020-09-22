Саратов, , 08:35 — REGNUM В Саратовской области до 5 октября продлили ограничительные меры по коронавирусу. Соответствующее постановление подписано председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В документе говорится, что коронавирусные ограничения продлены по предписанию главного санитарного врача области Ольги Кожановой. С 23 сентября по 5 октября в Саратовской области запрещено проведение спортивных массовых и зрелищных мероприятий; продлеваются ограничения деятельности организаций исполнительских искусств в части запрета доступа посетителей; приостанавливаются экскурсионные услуги; бронирование мест, прием и размещение в домах отдыха и пансионатах, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах; проведение досуга в объектах торговли.

Обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и при посещении учреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области продлен до 4 октября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Руководители организаций, чья деятельность не приостановлена, обязаны предусмотреть сохранение таким гражданам работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирования предприятия, а также ввести, по возможности, посменную работу с нахождением на дистанционном формате для граждан из группы риска.

Читайте также: В Саратовской области продлили самоизоляцию для пожилых граждан