Стокгольм, , 08:36 — REGNUM Генеральный директор Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации Мартин Хольмгрен заявил о том, что в исправительных учреждениях и тюрьмах наблюдается острая нехватка свободных мест. Ситуация сейчас настолько серьезна, что в целях антикризисного реагирования работа пенитенциарной системы Швеции будет переведена на особый режим повышенной готовности. Об этом 21 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

За последние три года давление на ведомство резко возросло, в результате чего возникла острая нехватка свободных мест для прибывающих осужденных. Заполненность пенитенциарных учреждений в настоящее время превышает 100%, в тюрьмах — чуть менее 100 процентов.

Это создает большие трудности, например, связанные с переселением заключенных в случае беспорядков и с проведением необходимого обслуживания. В сочетании с карантинными требованиями в условиях пандемии коронавируса и особым распорядком нынешнее положение приводит к дисбалансу всей системы. Чтобы справиться с кризисом и увеличить темпы начатого создания дополнительных тюремных мест, Шведская государственная служба исполнения наказаний и пробации решила перейти на режим работы, который обеспечивает быстрое принятие решений, концентрацию ресурсов и предоставляет новые полномочия сотрудникам ведомства.

На первое место среди актуальных угроз, стоящих перед шведской системой исполнения наказаний, Хольмгрен поставил борьбу с рецидивизмом. Перегруженность тюрем вполне способна подорвать сложившуюся практику, когда за последние годы порядка 70% освобожденных лиц не приговариваются к повторному заключению в течение трех лет.