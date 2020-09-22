Грозный, , 08:10 — REGNUM В Чечне проводится исследование наличия экстремистских взглядов в среде молодежи. Для этого ученые разработали специальный опросник. Его апробация в настоящее время проводится специалистами кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии Чеченского государственного педагогического университета.

«В настоящее время проходит апробацию авторский опросник психологической диагностики экстремистских наклонностей молодежи (составленный с учетом этнокультурной специфики народов Северного Кавказа), результаты которого будут опубликованы в материалах ближайших международных научно-практических конференций и ведущих рецензируемых изданиях РФ», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Целью проекта является изучение возможностей профилактики и противодействия экстремистской идеологии у молодежи региона, где долгое время действовал режим контртеррористической операции.

Отмечается, что первым этапом исследования стал сбор массива информации на основе данных о той части молодых людей, которые в том числе в свое время задерживались за участие в незаконных вооруженных формированиях и проходили психолого-психиатрическую экспертизу на базе психдиспансера Чечни.