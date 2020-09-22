Москва, , 08:04 — REGNUM В Москве 22 сентября ожидается до 22 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

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"Инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему распогодится, ощутимо потеплеет и, наконец-то, начнется настоящее бабье лето», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге решили на неделю отложить полноценное начало отопительного сезона в связи с серьезным потеплением, которое прогнозируется на наступившей неделе.

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