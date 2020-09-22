Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Уровень воды в реке Амуре возле Хабаровска за минувшие сутки снизился на 7 см и составил 621 см. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.

«Уровень Амура у Хабаровска начал снижаться <…> По данным автоматизированного гидрологического комплекса Хабаровского гидрометцентра, уровень Амура на 09:00 (02:00 мск) 22 сентября составил у города Хабаровска 621 см», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент гребень паводка сместился ниже по течению реки и находится около села Елабуга и что в настоящее время в крае в зоне, затронутой паводком, находится 35 населенных пунктов.

Кроме того, указывается, что в городском хабаровском округе из-за паводка остаются подтопленными 5 жилых домов и 112 приусадебных участков, а также 8 участков внутренних дорог, которые расположены вдоль прибрежной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что ущерб от паводка сельскому хозяйству в Хабаровском крае, по предварительным оценкам местных властей, составляет около 60 млн рублей.