Загреб, , 07:56 — REGNUM Хорватская компания Croteam выложила в сеть сюжетный трейлер будущей игры Serious Sam 4. Ролик был опубликован 21 сентября на YouTube-канале издательской компании DevolverDigital.

Геймеры могут видеть некоторые моменты игры, в которых появляется Сэм и другие герои, которые будут давать отпор инопланетянам, вторгшимся на Землю. Разработчики сообщили, что Сэм Стоун возглавит организацию Earth Defense Force («Силы Защиты Земли»).

Они также отметили, что переработали «классическую формулу» Serious Sam, добавив в игру «невообразимое» количество врагов, которые заставят геймеров попотеть, выбираясь из «невозможных ситуаций».

Релиз Serious Sam 4 состоится 24 сентября 2020 года. Ранее создатели игры опубликовали её системные требования.

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