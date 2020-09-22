Железноводск, Ставропольский край, , 07:41 — REGNUM Железноводск готовится к зимнему периоду. По словам главы ставропольского курорта Евгения Моисеева, специалисты произвели промывку 273 км водопроводных и канализационных сетей, продолжается подготовка котельных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города.

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В этом году коммунальщики в Железноводске подготовили к новому отопительному сезону почти 80 км ветхих теплоэнергетических сетей, а также насосные станции и котельные, сказал Евгений Моисеев.

Всего в курортном городском округе работают 30 котельных, которые обеспечивают ресурсами 223 многоквартирных дома с центральной системой отопления.