Омск, , 07:41 — REGNUM Следственные органы изъяли одежду блогера Алексея Навального, в которой он поступил в Больницу скорой медицинской помощи №1 в Омске, сообщила представитель министерства здравоохранения Омской области.

«В больнице одежды Алексея Навального нет. Она была изъята следственными органами. Вопрос к следственным органам», — цитирует ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Алексей Навальный потребовал вернуть ему свою одежду, в которой он был госпитализирован в Омске и которую изъяли на проверку перед его отправкой в Германию. По словам блогера, одежда является «очень важным вещественным доказательством» в его деле.

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