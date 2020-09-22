Нейпьидо, , 07:04 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме достигло ста человек. Также за 21 сентября в стране выявили 320 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 6471 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в Мьянме провели 224 383 теста на выявление коронавирусной инфекции. Уже 1445 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений страны.

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