Шанхай, Китай, , 07:02 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый «импортный» случая COVID-19, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, пациент является гражданином Китая, прибывшим в страну из Филиппин 18 сентября через Южную Корею.

Пациент был направлен в специальный госпиталь на лечение. Все 34 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшим, были помещены под медицинское наблюдение и на карантин.

В муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что всего 633 «импортных» случаев было выявлено в Шанхае с начала эпидемии, в то время как число локальных случаев достигло 342, включая семь смертельных случаев.