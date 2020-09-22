Челябинск, , 07:02 — REGNUM В Челябинске неизвестные лица «заминировали» сразу несколько вузов. Атаке лже-террористов подверглись Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, пишут СМИ.

Инцидент произошёл 21 сентября. После поступившего сообщения о якобы заложенной взрывчатке на место прибыли силовики, которые провели проверку. Информация об опасных предметов не подтвердилась.

Отметим, также 21 сентября сообщения о «минированиях» получили и в ряде других городов России. Во всех случаях информация не подтвердилась.