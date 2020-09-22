Пекин, , 06:56 — REGNUM Ни одного нового локального случая заболевания COVID-19 не выявлено в Пекине, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения китайской столицы, также в городе не зафиксировано ни одного нового случая бессимптомного заражения опасной инфекцией за прошедшие сутки.

В городе также не выявлено ни одного случая подозрения на инфекцию. Н текущий момент в городе имеется один «импортный» пациент с бессимптомным течение болезни, который прибыл в город из-за рубежа прямым международным пассажирским рейсом 3 сентября.