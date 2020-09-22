Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки специалисты выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 6473, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 3812.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5268 человек, умерло 68 человек. Проходят лечение в стационарах республики 485 больных. На амбулаторном лечении находятся 652 пациента», — отметили в штабе.

В реанимации остаются 16 тяжёлых пациентов, семь больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 56,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки также зарегистрирован 68-й по счёту летальный исход среди пациентов с коронавирусом. В республиканской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии четвёртые сутки подряд умирают пациенты с COVID-19