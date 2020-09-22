Екатеринбург, , 06:03 — REGNUM В Свердловской области военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Инцидент произошёл на прошлой неделе в Еланском гарнизоне, пишут СМИ.

По данным изданий, это произошло из-за неправильного обращения с оружием. Два контрактника играли с опасным предметом и один из них забыл патрон. Итогом стал смертельный выстрел.

Как пишет ТАСС, после доследственной проверки по факту произошедшего завели уголовное дело. Отметим, что официальных комментариев следственных органов пока нет.