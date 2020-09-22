Монгун-Тайгинский район, Тува, , 05:59 — REGNUM Наблюдающийся в Туве рост заболеваемости COVID-19 связан с сезонным характером распространения респираторных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Марианна Куулар.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

При этом она напомнила, что пренебрежение правилами профилактики может усугубить эпидемиологическую ситуацию. По её словам, новые ограничительные меры на территории Монгун-Тайгинского района введены для социального разобщения людей.

«В кожууне зарегистрировано 53 больных, из них 32 госпитализированы в Дзун-Хемчикский ММЦ, инфекционный госпиталь Ресбольницы №1, Перинатальный центр. На базе Монгун-Тайгинской кожуунной больницы создано 12 инфекционных коек, в кожууне усилены меры контроля за соблюдением мер профилактики», — отметили в правительстве.

Как сообщало иа, ранее власти республики ввели на территории Монгун-Тайгинского района карантин. Решение принято в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения коронавируса.

Читайте также: Район в Туве закрыт на карантин «до особого распоряжения»