Пекин, , 05:47 — REGNUM Китайские власти выпустили серию предложений семьям, заботящихся о пациентах с болезнью Альцгеймера ко Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Предложения был совместно выпущены Китайским фондом благополучия населения и Китайской организацией борьбы с болезнью Альцгеймера. Они касаются различных аспектов заболевания, в том числе принятия болезни пациентами, а также прогресса в лечении и о том, как говорить о болезни спокойно.

Безопасность является главным приоритетом для семьи, когда речь идет об уходе за пациентами с таким диагнозом, говорится в предложениях. В них также подчеркивается важность обеспечения физического комфорта и поддержания личной гигиены, диеты и прочих профилактических мер пациентов.

В том числе, нужно следить за тем, чтобы пациенты не приняли случайно не те лекарства или не поранили себя острыми предметами. Согласно этим советам, по мере прогрессирования заболевания пациенты все чаще выражают свои потребности через поведение, а не через слова.

Отметим, что Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается ежегодно с 1994 года 21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера.