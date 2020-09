Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Microsoft приобрела ZeniMax — материнскую компанию известного издателя и разработчику видеоигр Bethesda Softworks. Об этом 21 сентября сообщил портал The Verge.

Таким образом, IT-гигант также получил контроль над таким студиями, как id Software, Arkane, MachineGames и Tango Gameworks, а также популярными франшизами The Elder Scrolls, DOOM, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within и будущими играми Starfield и Deathloop. Стоимость сделки составила $7,5 млрд. Отмечается, что Microsoft будет соблюдать текущие эксклюзивные контракты, которые Bethesda и разработчики заключили с PlayStation.

Bethesda Softworks получила известность прежде всего в качестве разработчика серии ролевых экшен-игр от первого лица The Elder Scrolls. ZeniMax приобрела компанию в 1999 году. В 2004 году к Bethesda перешли права на такую популярную франшизу, как Fallout.