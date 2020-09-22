Москва, , 05:39 — REGNUM Во вторник, 22 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 23 сентября в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер юго-западный 8−13 м/с (ночью — западный 2−7 м/с). Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +4… +9 °С ночью. Без осадков.

В среду, 23 сентября, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Без осадков.

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