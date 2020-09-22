Пекин, , 05:28 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране было выявлено шесть новых «импортных» случаев опасно инфекции, при этом, ни одного случая подозрения на заболевания выявлено в стране также не было.

Из больниц страны было выписано 13 пациентов. Общее число «импортных» случаев в стране достигло 2748 с начала эпидемии. Выздоровели 2582 человека погибших нет. К таким пациентам относятся те, что уже заболевшими прибыли в Китай вне зависимости от национальности и гражданства.

Общее же число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 85 297 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались, 80 497 человек выздоровели.