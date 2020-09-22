Мехико, , 05:25 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 2917 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По данным ведомства, всего в Мексике с начала пандемии подтверждено 700 580 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, выросло до 73 697 человек.

Отмечается, что в Латинской Америке всего подтверждено около 8,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа и 322 тыс. летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Лидерами по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе являются Бразилия, Перу, Колумбия и Мексика.