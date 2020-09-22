Лоян, , 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Дорога имеет ширину 34 метра и являла собой некогда проспект, тянущийся с востока на запад между двумя древними местами Симинмэнь и Цинянмэнь в южной части Лояна. Дорога была построена во времена правления Восточной династии Хань (25−220) и продолжала использоваться вплоть до времен Северной династии Вэй (386−534) на протяжение почти 500 лет.

Находка была сделана во время раскопок, которые начались в этом году под руководством Института археологии при Китайской академии общественных наук. Исследователи по завершении раскопок получили информацию о размещении, направлении и структура дороги, а также о степени ее сохранности, сообщил представитель института Лю Тао.

Раскопанный участок дороги имеет несколько слоев почвы, относящихся к разным периодам времени, на которых имеются следы от колеи. Также в этом районе было найдено большое количество монет времен династии Синь (9−23), хранившихся в нижних слоях участка дороги, где также найдены захоронения.

На дне места раскопок археологи также нашли кирпичные структуры от 1,5 до 1,6 метров шириной, которые, вероятно, представляют собой дренажную систему.