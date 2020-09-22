Салехард, , 05:17 — REGNUM На Ямале с 2020 года родителям компенсируют оплату частного детсада с помощью «сертификата дошкольника» на сумму 10 тыс. рублей. Правительством ЯНАО в этом году планируется реализовать порядка 200 сертификатов, сообщает департамент образования ЯНАО.

В среднем содержание одного ребенка в частном детском саду обходится на Ямале в сумму от 11 до 15 тыс. рублей. Сертификат действует на протяжении всего периода, пока ребенок посещает образовательное учреждение.

Бюджетные средства перечисляются на счет предпринимателя, он их может потратить на возмещение затрат по питанию детей, на оплату аренды или коммунальных услуг, пояснила первый заместитель директора окружного департамента образования Людмила Кононенко. Главное условие — частный детсад должен иметь лицензию.

Согласно правительственным отчётам, на Ямале нет дефицита мест для дошколят в возрасте от трех до семи лет. Сегодня власти арктического региона стремятся к тому, чтобы ликвидировать очереди для ямальских детей в возрасте до трех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил Минпросвещения рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место для ребёнка в бюджетном детском саду. На Ямале минимальный размер оплаты труда на сегодня составляет 17 707 рублей.