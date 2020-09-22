Сеул, , 05:09 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 51 новый случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. Центр отмечает, что показатель по выявленным пациентам за 21 сентября является рекордно низким за прошедший месяц.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 106. Также за минувшие сутки в республике умерли еще три пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 388.