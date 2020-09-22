Буэнос-Айрес, , 05:15 — REGNUM В Аргентине за минувшие сутки скончались 429 человек с диагнозом COVID-19, что является в стране наибольшим показателем с начала пандемии нового коронавируса. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

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Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 13 482 человека.

Также в Аргентине было выявлено 8782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число инфицированных граждан достигло 540 147. В столице Буэнос-Айресе и столичной провинции было выявлено 3700 новых случаев.

Напомним, что предыдущим печальным рекордом по суточному количеству смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Аргентине было 382 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 272 585 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 4698 пациентов с COVID-19.

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