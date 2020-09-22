Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В Новосибирской области из-за ОРВИ полностью закрыты четыре детских сада и девять школ. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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Министр уточнил, что также частично закрыты — отдельные группы или классы — десять дошкольных организаций и 65 школ по всей Новосибирской области.

Закрыть учреждений могут, если в классе или в школе заболело 20 и более процентов учащихся.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, новосибирское правительство взяло на контроль более 40 образовательных организаций. Причина — выявленные случаи заражения коронавирусом.

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