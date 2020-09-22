Новосибирск, , 04:33 — REGNUM Средний возраст населения Новосибирской области в 2019 году относительно 2018 года увеличился на 0,3%. У женщин он на пять лет выше, чем у мужчин. Объясняется это более высокой продолжительностью жизни женщин, сообщает Новосибирскстат.

«Средний возраст сельчан составил 40,4 года (мужчин — 38,2, женщин — 42,5), жителей городских поселений — 39,6 года (36,6 и 42,1 соответственно), — уточняет региональный орган статистики. — В 2019 году средний возраст россиянина (40,2 года) немного выше, чем у жителя области (39,7)».

При этом, в Сибирском федеральном округе (39,1года) Новосибирская область уступила «старшинство» Алтайскому краю (40,7), Кемеровской (40) и Омской (39,8) областям. Самыми «молодыми» оказались жители Тувы (30лет).

Новосибирскстат отмечает, что Новосибирск -«возрастной» город. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет (39,5 года). Среди крупных городов Сибири «старше» Новосибирска города Рубцовск (41,7) и Бийск (40,5) Алтайского края, Прокопьевск (41,4) и Новокузнецк (39,7) Кузбасса, Ангарск и Братск (по 39,8) Иркутской области и Омск (40) Омской области, а также город Бердск (40,5) Новосибирской области.