Пекин, , 04:19 — REGNUM Из больниц Китая было выписано 13 пациентов, переболевших COVID-19 по выздоровлении, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 166 человек с диагнозом COVID-19 по всей стране получают медицинскую помощь в настоящее время. Всего 80 497 пациентов было выписано из больниц страны с начала эпидемии.

Общее число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Китае достигло 85 297 за все время, из которых 4634 скончались. За сутки в стране был выявлено шесть новых «импортных» случаев.