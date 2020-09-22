Пекин, , 04:12 — REGNUM На материковой части Китая выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых «импортных» случаев, из которых три пришлись на провинцию Гуандун, по одному случаю было выявлено в Тяньцзине, Шанхае и провинции Юньнань.

Общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа вне зависимости от национальности, достигло 2748 человек. Из них 2582 человека выздоровели, еще 166 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.