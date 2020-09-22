Пекин, , 03:54 — REGNUM Сезон сбора урожая пресноводного краба стартовал на озере Янчэн близ города Сучжоу в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Лунные пряники и крабы с озера Янчэн являются осенними деликатесами для китайских гурманов во время предстоящего праздника Середины осени, которые празднуется в стране в начале октября.

Всего 10 260 тонн крабов, как ожидается, будет собрано в этом году на озере со специальной фермы площадью 18 408 га. По словам замглавы Муниципального департамента сельского хозяйства и вопросов села Сучжоу Лу Чжижуна, весь урожай может попасть на рынок еще до начала октября.

У китайцев еще как минимум со времен династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) сложилась традиция употреблять осенью в пищу крабов, когда их мясо является наиболее вкусным. Возможно, традиция имеет и более ранние корни, однако свидетельств тому не найдено.

В китайском языке слово «краб» (кит. «се») звучит схоже со словом «сесе», которое обозначает «спасибо». Именно поэтому краб в Китае считается чем-то благоприятным.