Сиань, Китай, , 03:43 — REGNUM Власти провинции Шэньси на северо-западе Китая намерены высадить 126 667 га лесов к 2025 году вдоль реки Хуанхэ для улучшения экологической ситуации, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

В провинциальном департаменте лесничества заявили о намерении улучшить 20 тыс. га вырождающихся лесов в определенных районах 45 уездов, городов и округов вдоль реки и ключевых ее притоков, а также осуществить уход за 133 333 га лесов.

Река Хуанхэ является второй по величине рекой Китая, протяженность которой в провинции Шэньси составляет 719 км, протекает по большей части её районов. Власти провинции намерены предпринять ряд мер по усилению системы лесов вдоль реки.