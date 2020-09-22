Пекин, , 03:34 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая рекомендовало жителям страны 300 качественных маршрутов для сельского туризма на предстоящий День образования КНР, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Маршруты покрывают все провинции страны и подразумевают автомобильные поездки, смотр достопримечательностей и проживание в семье. По данным министерства, сельский туризм набирает популярность среди организаторов праздников, которые уделяют большое внимание безопасности, здоровью и ощущению уюта во время поездки.

Из-за влияния эпидемии нового коронавируса, китайские туристы все больше склоняются к недалеким поездкам, на которые приходится тратить меньше времени.

По данным министерства, сельский туризм в стране существенно восстановился во втором квартале этого года, при этом общий доход увеличился почти на 149% с 69,5 млрд юаней (около $10,3 млрд) в первом квартале и продолжил набирать обороты позднее.

Китай празднует День образования КНР 1 октября кадочного года. В этом году праздник совпал с Фестивалем Середины осени по срокам, в связи с чем праздники продлятся с 1 по 8 октября.