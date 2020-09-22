Гуанчжоу, Китай, , 02:49 — REGNUM Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали четыре рыбака, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 6:00 по местному времени в прибрежных водах города Шаньтоу провинции Гуанчжоу на юге Китая. 14 рыбаков, которые вышли в море из провинции Фуцзянь на востоке Китая, напоролись на подводные скалы в 11 милях к юго-востоку от острова Аньао города Шаньтоу провинции Фуандун, сообщили в Фуцзяньской администрации морской безопасности.

По данным на 11:00 местного времени 21 сентября, шесть рыбаков были спасены, еще четыре числятся пропавшими без вести, сообщили в администрации. Поисково-спасательная операция стартовала немедленно с участием вертолетов и катеров.