Красноярск, , 02:45 — REGNUM Во вторник, 22 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 22 на 23 сентября ожидается до +7 °C, дождь.

Скорость южного, юго-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В среду, 23 сентября, в Красноярске до +16 °C днём и до +6 °C ночью. Дождь.

В четверг, 24 сентября, в Красноярске ожидается до +15 °C днём. Ночью — до +5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 сентября на юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с (Таймырского МР — местами до 22−27 м/с). На юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.